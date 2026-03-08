8 Mart'ta anlamlı açılış Afet İnan Kadınlar Lokali hizmete açıldı

Etimesgut Belediyesi, sosyal ve kapsayıcı projelerine bir yenisini daha ekledi. Yapımı tamamlanan Afet İnan Kadınlar Lokali, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Etimesgutlu kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve çeşitli etkinliklerle sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabileceği bir buluşma noktası olması hedeflenen merkez, hizmete başladı.

İstasyon Mahallesi'nde, Etimesgut Belediyesi Merkez Havuz yanında bulunan Alparslan Türkeş Parkı içerisinde inşa edilen Afet İnan Kadınlar Lokali, modern yapısı ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Kadınların bir araya gelerek vakit geçirebileceği, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyebileceği merkez, uzun yıllar Etimesgutlu kadınlara hizmet vermeyi amaçlıyor.

Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra eşi Elvin Beşikcioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gülşah Deniz Atalar katıldı.

Açılışta konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Afet İnan'ın adını taşıyan bu mekanın yalnızca bir sosyal alan olmadığını belirterek Cumhuriyet'in aydınlık fikirlerini ve kadınların toplumsal hayattaki gücünü temsil ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını vurgulayan Beşikcioğlu, kadınların aklını, emeğini ve iradesini toplumun merkezine taşıyan büyük bir dönüşümün kapısını araladığını söyledi. Bu dönüşümün mimarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu dile getiren Beşikcioğlu, Atatürk'ün yol arkadaşlarından Afet İnan'ın da Cumhuriyet'in aydın kadın kuşağının önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Konuşmasında son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Beşikcioğlu, bu olayların toplumun vicdanını derinden yaraladığını belirterek kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş sergiledi. Kadınların korku içinde yaşadığı bir toplumun kabul edilemeyeceğini ifade eden Beşikcioğlu, kadınların güven içinde yaşayabildiği ve hayatın her alanında aktif rol alabildiği bir toplum için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Etimesgut'ta kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer aldığı bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirten Beşikcioğlu, Afet İnan Kadınlar Lokali'nin de bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Beşikcioğlu, merkezin kadınların dayanışmasını güçlendirecek ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Cumhuriyet'in önemli isimlerinden biri olan Afet İnan'ın adını taşıyan kadınlar lokali, anlamlı bir günde hizmete açıldı. Türk tarihçiliğine önemli katkılar sunan Afet İnan, Türk Tarih Tezi ve Türk Tarih Kurumu çalışmalarının yanı sıra sosyoloji ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla Cumhuriyet'in aydınlanma sürecine katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.

Etimesgut Belediyesi tarafından hayata geçirilen Afet İnan Kadınlar Lokali'nin, kadınların sosyalleşebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve dayanışma içinde çeşitli faaliyetlere katılabileceği bir merkez olması hedefleniyor.