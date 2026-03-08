Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Tahran'da patlama sesleri yükseliyor
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 20:23, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 20:25
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

Arakçi, Amerikan NBC News televizyonunda soruları yanıtladı.

Orta Doğu'da olası ateşkes çağrıları için Arakçi, ABD ve İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü, hastanelere saldırdığını belirterek, "İran'ın halkı için savaşmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Arakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi zaten bozduğunun altını çizen Arakçi, "Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz." diye konuştu.

Arakçi, Rusya'nın İran'a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Arakçi, "Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok." dedi.

İran'ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını dile getiren Arakçi, "Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın yakında ABD'ye ulaşabilecek füzelere sahip olabileceği" iddiası hakkında da "Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak kasıtlı olarak kendimizi 2 bin kilometrenin altında bir menzille sınırladık çünkü dünyada başka hiç kimse tarafından tehdit olarak algılanmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a kara birlikleri konuşlandırması olasılığı hakkındaki bir soruyu da Arakçi, "Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var." şeklinde cevapladı.

Arakçi, Trump'ın İran'ın bir sonraki liderini seçme sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamaları üzerine, "Kimsenin iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yeni liderlerini seçmek İran halkına kalmış bir şeydir." ifadelerini kullandı.

