Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dün, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklamasında bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu.
Meşeli: Uçaklar güvenlik amacı ile gönderilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.