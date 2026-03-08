Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Adalet Bakanı Gürlek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim, cumhuriyet savcısı, personel ile kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2026 21:32, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 23:35
Bakan Gürlek, yargı teşkilatına gönderdiği mesajında, "Çalışkanlığınız, azminiz ve sorumluluk bilincinizle adalet hizmetinin en güçlü temsilcilerindensiniz" derken, kadın avukatlara attığı mesajında da, "Kadın avukatlarımızın mesleğini icra ederken ortaya koydukları azim ve adalet duygusu, toplumda hukuka olan güvenin güçlenmesine katkı sağlamaktadır" vurgusunu yaptı.

Adalet Bakanlığında görevli 81 bin 928 kadın yargı mensubu ve personele gönderilen mesajda Adalet Bakanı Akın Gürlek, özveriyle görev yapan kadınların adalet teşkilatının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, "Adalet teşkilatımızda görev yapan siz kıymetli kadın mensuplarımız; çalışkanlığınız, azminiz ve sorumluluk bilincinizle adalet hizmetinin en güçlü temsilcilerindensiniz. Sizlerin katkısıyla adalet teşkilatımız her geçen gün daha da güçlenmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, adaletin tesisi için büyük bir özveriyle görev yapan kadın hakimlerimize, savcılarımıza ve tüm kadın personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımızda görev yapan tüm kadın mensuplarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek eş zamanlı olarak 100 bin 376 avukata gönderdiği mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan kadın avukatlarımız; bilgi, emek ve kararlılıklarıyla savunmanın gücünü temsil etmekte, hukuk devletinin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kadın avukatlarımızın mesleğini icra ederken ortaya koydukları azim ve adalet duygusu, toplumda hukuka olan güvenin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Savunmanın onurlu temsilcileri olan tüm kadın avukatlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Siz değerli avukatlarımıza çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

