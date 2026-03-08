Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
İran'dan petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkabilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'daki yakıt ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulmaması halinde benzer karşılıkların verileceğini söyleyerek, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran'ın yakıt ve enerji altyapısının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve çaresiz Siyonist rejim, İran'a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri öldürmekten başka bir kazanım elde edememiştir. Son saldırılarında ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezleri hedef almışlardır" ifadelerini kullandı.

"Benzer eylemlerden şimdiye kadar kaçındık"

Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, bölge ülkelerinde yaşayan Müslüman halkların çıkarlarını dikkate alarak, tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapılarına ilişkin istihbarat bilgisine, saldırı kapasitesine ve bunların tamamını tespit etme imkanına sahip olmasına rağmen şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçınmıştır" dedi.

"Saldırılar sürerse benzer karşılık verilir"

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Zülfikari, "İslam ülkelerinin hükümetlerinden, savaşın ve ateşin daha fazla yayılmaması için suç işleyen ABD ve Siyonist rejimi bu insanlık dışı eylemlerden vazgeçirmeleri beklenmektedir. Aksi halde İran'ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verilecektir" ifadelerini kullandı.

"Petrol 200 doları aşabilir"

Enerji piyasalarına ilişkin de uyarıda bulunan Zülfikari, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

