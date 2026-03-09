İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım

Küresel piyasalarda gözler yeniden jeopolitik gelişmelere çevrildi. Uzmanlar, artan gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte uzun vadede birçok varlık fiyatını etkileyebileceğini vurguluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin enerji maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini söylerken, elinde altın bulunan ya da altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dolarda 50 TL hedefi

Hafta içi serbest piyasalarda dolar-TL kuru 44 lira seviyesini görmüştü. Artık resmi kur tarafı da 44 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için bu seviyelere şaşırdık falan demiyoruz. Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz.

'Euro en ucuz para birimleri arasında'

Euro-dolar paritesi sert bir şekilde değer kaybetti. Euro şu anda en ucuz para birimleri arasına girdi. O yüzden dolar mı euro mu sorusunun cevabı bende euro. Euro-TL kurunda da 50 lira güçlü bir destek konumunda.

Altın neden geriledi?

Uluslararası piyasalarda ons altın 5.100 dolar seviyesinde. Pazartesi günü 5.420 dolar seviyesindeydi... Neden bu kadar geriledi? Dolar endeksi yükseldi. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Panik satışları olmadı. Bir de ocak ayında 1 kilo külçe altının 14.500 TL işçiliği vardı. Bu işçilik farkları 2.580 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda merkez bankaları çatır çatır altın satıyor ve altın satmak zorundalar zaten çünkü savaş çıktı.

Altını olanlara uyarı

Ons altın ucuz mu? Evet ucuz. 5.880-6000 dolar seviyesiyle alakalı beklentim yine devam ediyor. Ortalık ateş yeri. O yüzden bu kadar büyük bir risk varken elinde altın bulunduranlar acaba satmalı mı? Bence hayır. Bu fiyatlar daha yükseliş trendlerine başlamadı.

'Altında alış dönemi'

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Savaş bittiği zaman. Hızlı bir şekilde toparlanan yükselen bir trend göreceğiz. Karşımızda 5880 devamında 6.000 dolar seviyesi. O yüzden altın şu anda satış değil altın şu anda alış döneminde. Ben şahsen satmayı değil almayı tercih eden bir yatırımcıyım