1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen kanun teklifinde, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdamına ilişkin hükümleri içeren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklif, kamu kurumlarına yapılacak engelli yerleştirmelerinde kadro hesabının yöntemini değiştirirken özellikle küçük ölçekli kurumlar açısından yeni bir uygulama getiriyor.

Mevcut düzenlemede her kurum için en az bir istihdam zorunluluğu vardı

Hali hazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşları, serbest kadro ve pozisyonlarının binde biri oranında engelli bireyi istihdam etmekle yükümlü bulunuyor. Mevcut hükümde ayrıca önemli bir zorunluluk yer alıyor. Buna göre serbest kadro ve pozisyon toplamı 1000'den az olsa bile kamu kurumlarında en az bir hak sahibinin istihdam edilmesi gerekiyor.

Bu düzenleme sayesinde küçük kadrolu kamu kurumlarında da en az bir engelli personelin istihdam edilmesi sağlanıyordu.

Kanun teklifi kadro hesabını "dolu kadro"ya göre değiştiriyor

Memurlar.net'in kanun teklifinde yaptığı incelemeye göre, TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde ise hesaplama yöntemi değiştiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre engelli istihdamı için ayrılacak kontenjan artık serbest kadro sayısına göre değil, dolu kadro ve pozisyonların toplamına göre belirlenecek. Buna göre kamu kurumları dolu kadro ve pozisyonlarının binde biri oranında engelli istihdam etmekle yükümlü olacak.

1000'den az kadrosu olan kurumlara zorunluluk kaldırılıyor

Teklifte dikkat çeken en önemli değişiklik ise küçük kadrolu kurumlar için getirilen yeni uygulama oldu.

Yeni maddeye göre dolu kadro ve pozisyon sayısı 1000'in altında olan kamu kurumlarına engelli yerleştirmesi ancak kurumun talep etmesi halinde yapılacak.

Bu durumda söz konusu kurumlar engelli personel talep etmezse merkezi yerleştirme yapılmayabilecek.

1000'den fazla kadrosu olan kurumlarda merkezi yerleştirme sürecek

Dolu kadro ve pozisyon sayısı 1000'in üzerinde olan kamu kurumları açısından ise mevcut uygulama büyük ölçüde devam edecek.

Bu kurumlara engelli personel alımı merkezi sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak ve ayrılan kontenjanlar doğrultusunda her yıl engelli personel istihdamı sürdürülecek.