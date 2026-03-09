AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
İran Savaşı 10'uncu gününe girdi; Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyat akışındaki aksama, İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinin hedef alınması maliyetleri artırdı. Brent petrol hafta sonunda yüzde 25 artarak varil başına 113 dolara yükseldi.

ABD ile İsrail'in başlattığı savaş ve İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ile İsrail'i hedef alan misilleme saldırıları 10'uncu günde devam ediyor.

Çatışmalar ile birlikte küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması, petrol tesislerine yönelik saldırılar üretim ve ihracatta aksamaları beraberinde getirdi.

Bu durum petrol fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. Brent petrol yüzde 23 artarak varil başına 113,76 dolara çıktı. Bu, 2020'de pandeminin başlamasından bu yana en büyük günlük artış oldu. Bu artış geçen haftaki yüzde 28'lik yükselişin üzerine geldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi.

ABD ham petrolü ise yüzde 25,3 yükselerek 113,25 dolara çıktı.

KRİZ BÜYÜYOR

Orta Doğu'daki çatışmanın biteceğine dair bir işaret olmaması ve tankerlerin hala Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi petrol fiyatlarındaki artışın devam edeceği endişelerini yükseltiyor.

Bölge ülkelerindeki petrol tesisleri dron ve füze saldırılarıyla hedef alınırken, Kuveyt petrol şirketi fors majör (mücbir sebep), ilan edip petrol üretim, sevkiyat veya sözleşme yükümlülüklerinin geçici olarak durdurmuştu. Irak'ın da petrol üretimi yüzde 60 azalmıştı.

200 DOLAR TEHDİDİ

Son olarak dün ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki devasa yakıt depolarını vurmuştu. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu bölge ülkelerindeki yakıt ve enerji tesislerini vurmakla tehdit edip "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

TRUMP: PETROL FİYATI KÜÇÜK BİR BEDEL

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki artışın "ABD ve dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek küçük bir bedel" olduğunu savundu. Gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması tamamlandığında hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür!" ifadelerini kullandı.

