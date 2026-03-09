Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2026 09:35, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 10:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:21'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Ölçüme göre deprem 7.5 km derinlikte meydana geldi.