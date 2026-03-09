Borsa için alınan tedbirler devam edecek
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ve kredili işlemlere ilişkin tedbirlerin 13 Mart'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 09:45, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 09:53
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarıyla ilgili duyuru yayımladı.
Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.