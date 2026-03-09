Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol piyasalarındaki mevcut hareketlerin geçici olabileceğini belirtti:

"Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."