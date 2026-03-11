17 Haziran 2026 Tarihinde Yaş Haddi Dolan Memurun, Aylık Ve İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Soru: 17 Haziran 2026 tarihi itibariyle yaş haddinden emeklilik işlemi yapılacak. Bu durumda Temmuz 2026 katsayı artışından yararlanabilecek miyim?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Ödenen görev aylığının geri alınmayacağı ve emeklilik aylık başlangıç tarihi konusu:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 164 hükmünde, Memur aylıklarının her ayın başında peşin ödeneceği ve emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde ödenen bu aylığın geri alınmayacağı açık olarak belirtilmiştir.

Devlet memurları aylıklarını, 3472 sayılı Kanun uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinden beri her ayın 15 inci peşin almaktadırlar. Bazı Kurumlarda ise aybaşı ibaresi Ayın 1'i olarak da uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 30 ve 31 hükümleri gereği de memurun hizmeti tam kesenek, yani toplam % 36 üzerinden SGK primlerinin başladığı tarihten itibaren başlar.





Örnek: Aybaşlarından sonra görevden normal emeklilik veya 65 yaş haddinden dolayı (5434 sayılı Kanun Madde 40) zorunlu emeklilik nedeniyle ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddetinden sayılmaktadır. Örnek; 15 Haziran 2026 görev maaşını almış olan bir kişi, görev maaşını aldıktan sonra 14 Temmuz 2026 tarihine kadar olan süre içerisinde istekle emekli olursa veya yaş haddinden dolayı zorunlu emekli olursa 15 Haziran 2026 ila 14 Temmuz 2026 tarihleri arası geçen süresi emeklilikte geçerli 1 ay hizmet sayılır ve emeklilik statüsündeki aylık başlangıç tarihi de 15 Temmuz 2026 tarihi olur.





Dolayısıyla da, 15 Haziran 2026 tarihinde görev aylığı alan kişinin 14 Temmuz 2026 tarihine kadar olan süre içerisinde yaş haddinden dolayı veya istekle emekli olması halinde kişiye ödenen görev aylığı geri alınmaz, emeklilik aylığının başlangıç tarihi de 15 Temmuz 2026 tarihi olur ve 15 Temmuz 2026 tarihi itibariyle aylık başlangıç tarihinin belirlendiği işlemde de 1 Temmuz 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı uygulanır.





Emekli ikramiyesi konusu:

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, emekli aylığının bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur. Bu madde içeriğine göre özetle, emeklilik ikramiyesi emeklilik statüsünde aylık bağlanma şartına bağlı olarak yapılan ve her tam yıla karşılık yapılan bir ödeme olmaktadır.

Ayrıca sadece,

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlara, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)

- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlara,

- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenlere, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahiplerine, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

SGK tarafından ilk aylık bağlanma işleminden sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları da ayrıca ödenmektedir. Şayet, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenmektedir.

Günümüzde de genel olarak katsayılar her yıl için 6'şar aylık olarak iki defa belirlenmektedir.

Ziyaretçimizin durumundan örnek:

17 Haziran 2026 tarihinde yaş haddinden emekli olan kişiye emeklilik statüsünde emekli aylığı 15 Temmuz 2026 tarihinde 1 Temmuz 2026 tarihi ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki memur maaş katsayısı uygulanarak emekli aylığı bağlanır. Daha sonra da 1 Ocak 2027 ile 1 Temmuz 2027 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak SGK tarafından ayrıca 1 sefere mahsus emekli ikramiyesi farkı ödenir.

Konu ile ilgili zaman zaman yapmış olduğumuz detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1106735/

https://www.memurlar.net/haber/1027673/

https://www.memurlar.net/haber/1100685/

https://www.memurlar.net/haber/1052677/

https://www.memurlar.net/haber/561354/

https://www.memurlar.net/haber/1082376/

https://www.memurlar.net/haber/1054275/

https://www.memurlar.net/haber/1143232/

https://www.memurlar.net/haber/1155839/

Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenecek durum şöyledir;

17 Haziran 2026 tarihinde yaş haddiniz dolacağı için size SGK tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak 15 Temmuz 2026 tarihinden geçerli emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi hesaplanma işlemleri yapılır.

Daha sonra da ilk emekliliğinizi takip eden ilk artış olan 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli memur maaş katsayısındaki artış esas alınarak ve yapılacak olan artış oranı kadar emekli ikramiyesi farkı bir sefere mahsus ödenir. Muhtemelen de bu ödemenin Ocak 2027 ayı içerisinde yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.