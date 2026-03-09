MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Anket Açıklandı: Katılımcıların yüzde 80'i 'Ara Tatil' istiyor

Türk Eğitim-Sen tarafından Türkiye genelinde yapılan ankette öğretmenlerin büyük çoğunluğu ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 80,5'i ara tatilin devam etmesi gerektiğini savunurken, yüzde 19,5'i kaldırılması gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen, ara tatil uygulamasına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla Türkiye genelinde 2 bin 748 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. "Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?" sorusunun yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 80,5'i ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 19,5'i kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Anket sonuçlarına göre anaokulu ve anasınıfında görev yapan öğretmenlerin yüzde 82,9'u ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduğunu ifade ederken, yüzde 17,1'i kaldırılması gerektiğini belirtti. İlkokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 81,3'ü ara tatilin kaldırılmasına "hayır" yanıtı verirken, yüzde 18,7'si "evet" dedi.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Lisede farklı görüş oranı dikkat çekti

Araştırmada lise kademesinde görev yapan öğretmenler arasında diğer kademelere kıyasla farklı bir tablo ortaya çıktı. Lisede görev yapan öğretmenlerin yüzde 75,4'ü ara tatilin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 24,6'sı kaldırılması gerektiğini savundu. Bu oran, ara tatillerin kaldırılmasını destekleyen en yüksek kesimin lise öğretmenleri olduğunu gösterdi.

Psikolojik iyi oluş en önemli gerekçe

Ara tatilin kaldırılmaması gerektiğini belirten katılımcıların gerekçeleri incelendiğinde en fazla öne çıkan nedenin "psikolojik iyi oluşun artması ve stresin azalması" olduğu görüldü. Bu gerekçenin yüzde 18,4 oranında dile getirildiği ve "hayır" diyen katılımcıların yüzde 82,5'i tarafından paylaşıldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra katılımcılar ara tatilin devam etmesini; "ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlaması" (yüzde 16,7), "öğretmenlerin derse hazırlık sürecini olumlu etkilemesi" (yüzde 16,5) ve "öğrencilerin motivasyonunu artırması" (yüzde 16,2) gibi nedenlerle destekledi. Ayrıca "sosyal faaliyetlere zaman ayrılması" (yüzde 15,5) ve "okul dışı etkinliklerin öğrenme sürecini desteklemesi" (yüzde 13,9) de diğer önemli gerekçeler arasında yer aldı.

Ara tatilin kaldırılmasını isteyenlerin gerekçeleri

Ara tatillerin kaldırılması gerektiğini savunan katılımcıların en önemli gerekçeleri ise "tatil sonrası öğrencilerde motivasyon düşüşü yaşanması" ve "okula dönüş sürecinde uyum sorunları yaşanması" oldu. Her iki gerekçenin de "evet" diyen katılımcıların yüzde 23,4'ü tarafından dile getirildiği ifade edildi.

Talip Geylan: Öğretmenlerin büyük çoğunluğu karşı

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ara tatillerin yalnızca bir dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmanın öğretmenlerin görüşlerini doğrudan yansıttığını belirten Geylan, raporun en dikkat çekici sonucunun öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olması olduğunu ifade etti.

Ara tatillerin öğretmenler ve öğrenciler için eğitim sürecini destekleyen önemli bir ara dönem olduğunu belirten Geylan, psikolojik rahatlama, stresin azalması, öğrenme motivasyonunun artması ve aile içi etkileşimin güçlenmesi gibi nedenlerin öne çıktığını kaydetti.

Bakanlığa çağrı

Geylan, ara tatilin öğrenci, öğretmen ve veliler açısından önemli bir denge unsuru olduğunu belirterek, eğitim politikaları belirlenirken öğretmenlerin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ara tatilin yalnızca dinlenme değil, eğitim sürecini sürdürülebilir kılan bir denge aralığı olduğunu ifade eden Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı'na sahadan gelen bu geri bildirimin dikkate alınması çağrısında bulundu.

