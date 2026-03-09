Edirne'de 'Büyük Selimiye İftarı'na 7 bin kişi bekleniyor

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Edirne'de 'Büyük Selimiye İftarı'na 7 bin kişi bekleniyor

Edirne Valiliği, Balkan coğrafyasında geleneksel hale getirilen iftar programlarının tamamlanmasının ardından bu kez Selimiye Camisi'nin gölgesinde gerçekleştirilecek "Büyük Selimiye İftarı" için hazırlıklarını sürdürüyor. Programa Balkan ülkelerinden gelecek soydaşlarla yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 13:00, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 12:59
Yazdır
Edirne'de 'Büyük Selimiye İftarı'na 7 bin kişi bekleniyor

Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Balkan iftarları, bu yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Kosova'nın Prizren kenti ile Arnavutluk'un Elbasan şehrinde gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Işıklar ile İskeçe'nin Gökçepınar köylerinde de iftar sofraları kuruldu.

Kimi zaman meydanlarda kimi zaman salonlarda gerçekleştirilen iftarlarda, Edirne'den giden sanatçılar ilahiler seslendirdi, din görevlileri dualar etti. Edirne Valiliği Sema Grubu da programlarda sema gösterileri sundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere Edirne heyetinin katılımıyla düzenlenen iftarlarda, Balkanlar'daki soydaşlar ramazanın manevi atmosferinde anavatandan gelen misafirlerle bir araya geldi.

"Büyük Selimiye İftarı" 13 Mart'ta

Arnavutluk'un Elbasan kentinde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da katıldı. Programlara ayrıca bölgedeki diplomatik misyon temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri iştirak etti.

Balkan şehirlerinde gerçekleştirilen programların devamı niteliğindeki "Büyük Selimiye İftarı" ise 13 Mart Cuma günü Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenecek.

Bu kez Balkanlar'dan gelecek soydaşların anavatanda ağırlanacağı iftara yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor.

Davetlerin gönderilmesiyle başlayan program kapsamında Selimiye Meydanı'nda kurulacak büyük iftar sofrası için hazırlıklar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber