Otomobil, 4 metrelik inşaat temelinin kenarında asılı kaldı
Malatya'da geri manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2026 13:48, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 13:49
Sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobiliyle geri manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü kaybetti.
Otomobil yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, temelin kıyısındaki otomobili halatla kurtarıcıya çekerek kurtardı.