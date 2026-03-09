MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen füzenin imha edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2026 15:00, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 15:01
Yazdır
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber