Ünlü oyuncu Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı

Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
Ana sayfaHaberler Magazin

Ünlü oyuncu Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Ünlü isim polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 15:41, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 15:56
Yazdır
Ünlü oyuncu Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı. Yürüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber