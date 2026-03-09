Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Kayıt Kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adayları için beklenen kayıt kılavuzu yayımlandı; kesin kayıt hakkı kazananlar 23 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların, kılavuzda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına
yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları
23 Mart 2026 tarihinde https://pbs.meb.gov.tr/sonuc
adresinden ilan edilecek.
Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim
ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen
evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel
mücbir sebebi bulunan adaylar, noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.
Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim
ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek.
İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde
eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.
Hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak
Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart 2026 tarihinde
ilan edilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de
sona erecek.
Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan'da açıklanacak, kayıtlar
ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.
Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacaktır.