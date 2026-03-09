Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Karasu halk plajında İHA alarmı: S.A.S. timleri fünye ile patlattı!

Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında parçalanmış halde bulunan ve üzerinde pervane düzeneği olan insansız hava aracı (İHA), Sualtı Savunma (S.A.S.) timleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Kıyıya vuran İHA'nın patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı İstanbul Riva S.A.S. Komutanlığı'ndan gelen ekipler, bölgede 400 metre yarıçaplı alanı boşaltarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 17:31, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 17:32
Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında parçalanmış halde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim, S.A.S. timleri tarafından fünye düzeneğiyle imha edildi.

Karasu ilçesi halk plajında parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu çerçevede, güvenlik gayesiyle 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. İstanbul Riva S.A.S. Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen tim ve Sahil Güvenlik Komutanlığı timleri yerleştirdikleri fünye düzeneğiyle İHA'yı imha etti.

