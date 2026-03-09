Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
İstanbul'daki okullara ramazan dokunuşu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ramazan ayının kardeşlik ve paylaşma iklimini yansıtmak amacıyla Sultanahmet'teki merkez binası ve kentin yedi farklı noktasındaki okulların dış cephesini özel ışıklandırmalarla süsledi. Sultanahmet Meydanı'na bakan İl Milli Eğitim binasına asılan İngilizce ve Türkçe "Oruç hem bedeni hem de ruhu eğitir" mesajı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

09 Mart 2026 17:40
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile kentteki bazı okulların dış cephesi, ramazana özel ışıklandırılıp süslemelerle donatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi atmosferi, bu yıl camilerin, meydanların ve sokakların yanı sıra eğitim kurumlarında da yaşanıyor.

Bu kapsamda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Kız İmam Hatip Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesi ramazana özgü sembollerle donatıldı.

Özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sultanahmet Meydanı'na bakan cephesinde yer alan "Oruç hem bedeni hem de ruhu eğitir" anlamındaki "Fasting trains both the body and the soul" yazılı ışıklı mesaj, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Aynı cephede ayrıca "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazısı asıldı.

Işıklarla ve süslemelerle donatılan okullar, ramazanın İstanbul'daki yansımalarına bu yıl eğitim kurumlarını da dahil etti.

Ramazanın kuşatıcı maneviyatı ve eğitimin insana dokunan yönü aynı zeminde buluştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ramazanın bir terbiye, incelik ve değerler mevsimi olduğunu belirterek, "Ramazan, insanın kalbini, dilini, niyetini ve istikametini terbiye eden müstesna bir zaman dilimidir. Bizler eğitim camiası olarak, bu mübarek ayın taşıdığı rahmet, merhamet, paylaşma ve kardeşlik iklimini okullarımızın duvarlarında, koridorlarında, bahçelerinde ve şehirle buluşan yüzlerinde de görünür kılmak istedik." ifadelerini kullandı.

Işıklandırmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını aktaran Yentür, "İstanbul'umuzun farklı noktalarında yer alan okullarımızda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz binasında gerçekleştirilen çalışmalar estetik anlayışı, ramazanın kuşatıcı maneviyatını ve eğitimin insana dokunan yönünü aynı zeminde buluşturan bir niyetin tezahürüdür. İstedik ki çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bu aziz şehri ziyaret eden misafirlerimiz ramazanın aydınlığını gören, yaşayan ve hatırlayan bir iklimin içinde olsun." değerlendirmesinde bulundu.

