El freni çekilmeyen araç dede ve torunlarını ezmişti: Sürücü tutuklandı

Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

El freni çekilmeyen araç dede ve torunlarını ezmişti: Sürücü tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuşta park edilen ve el freni çekilmediği iddia edilen otomobilin kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 17:55, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 17:55
Yazdır
El freni çekilmeyen araç dede ve torunlarını ezmişti: Sürücü tutuklandı

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete gitti. İddiaya göre el freni çekilmeden bırakılan araç, yokuş aşağı hareket ederek hızlandı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele yürüyen dede Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz D. (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Yaralıları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına çıkarak direğe çarpması sonucu durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü

Hayatını kaybeden Öykü Durgut'un cenazesi bugün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camii'ne getirildi. Anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kızının fotoğrafını ve tabutunu öpen annenin feryadı yürekleri dağladı. Öykü Durgut'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen dede Piri Durgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Mücahit S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber