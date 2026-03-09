El freni çekilmeyen araç dede ve torunlarını ezmişti: Sürücü tutuklandı

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete gitti. İddiaya göre el freni çekilmeden bırakılan araç, yokuş aşağı hareket ederek hızlandı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele yürüyen dede Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz D. (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Yaralıları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına çıkarak direğe çarpması sonucu durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Öykü Durgut'un cenazesi bugün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camii'ne getirildi. Anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kızının fotoğrafını ve tabutunu öpen annenin feryadı yürekleri dağladı. Öykü Durgut'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen dede Piri Durgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Mücahit S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.