Erdoğan: Hükümet olarak 28 Şubat'tan itibaren teyakkuz halindeyiz
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşini ve 2 kızını öldüren polis memurunun cezası belli oldu

Antalya'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) tabancayla öldüren polis memuru Muharrem Giyar, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2026 18:16, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 18:17
Eşini ve 2 kızını öldüren polis memurunun cezası belli oldu

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Giyar, tutuklandı.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Muharrem Giyar hakkında 'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Giyar iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık bir haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı. Yatak odasında dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir el de kafasına ateş ettim. Çocuklarım sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Muharrem Giyar, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Muharrem Giyar savunmasında, "Eşim, amcamın kızıdır, 2011 yılında annesinin telefonundan bir şiir yolladı. Biz bu şekilde görüşmeye başladık. Ardından evlenmeye karar verdik. Ben polis okulunu dereceyle bitirdim. İstediğim bölgeye atanma hakkım vardı. Eşimin ailesi Antalya'yı tercih etmemi istedi. Düğün sürecinde alışveriş için kuyumcu gittik. Eşim beğendiği ziynetleri almamızı istedi. Babam da düğün masraflı olacağı için idareli olması gerektiğini söyledi. Eşim bu duruma sinirlendi ve dükkandaki altınları yere attı. Daha sonra biz evlendik. Bu sefer de akrabalar arayıp 'Çocuk yok mu?' diye bizi sıkıştırdı. 2015 yılında eşim hamile kaldı. Bu süreçte eşimin psikolojik olarak düzeleceğini düşünmüştüm. Yemek hazırlayıp bana, 'Zehir zıkkım olsun' diyerek hakaret ediyordu" dedi.

'EŞİM BAŞKALARIYLA ARAMDA İLİŞKİ OLDUĞUNU SANIYORDU'

Eşinin hamilelik sürecinde özel hastaneye gittiklerini belirten Giyar, "Eşim bana, 'Neden beni özel hastaneye getiriyorsun, senin doktorla ilişkin var. Yoksa para vermezsin' dedi. Ben de devlet hastanesine götürmeye başladım. Sonra kızım doğdu. Eşim sürekli başkalarıyla aramda ilişki olduğunu sanıyordu" diye konuştu.

Eşinin daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü kaydeden Giyar, "Eşimin psikolojisinin bozuk olduğunu ailesi de biliyordu. İkinci çocuğu da istedi, ben 'Yine hasta olacaksın' dedim ve istemedim. Bu kez de erkekliğimle ilgili hakaretler etti. Olaydan bir gün önce Akdeniz Üniversitesi'nde hastaneye yatırmak istedik. Eşim dönüşte yolda giderken bana kaza yaptırdı. Araçta boğazımı sıktı. Ertesi gün evde de sürekli yapmadığım eylemlerle suçladı" dedi.

'SUÇLUYUM, PİŞMANIM'

Mahkeme heyetinin, 'Eşine şiddet uyguladın mı?' sorusuna ise sanık, "Eşime hiçbir şiddet uygulamadım. O genelde çocuklara şiddet uyguluyordu. Aramızda yaşanan olaylara ilişkin de emniyete yansıyan bir durum olmadı. Ben suçluyum. Pişmanım. Eşim psikolojimi altüst etti. Bir nevi beni bu noktaya kendisi taşıdı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, Muharrem Giyar'ın 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Bu Habere Tepkiniz

