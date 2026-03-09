İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!

İŞKUR, 2026 yılı Şubat ayında 94 bin 772 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek istihdama büyük katkı sağladı. Yılın ilk iki ayında toplam istihdam 213 bin 147'ye ulaşırken, en çok işe alım imalat sanayisinde gerçekleşti. Özel güvenlik ve reyon görevlisi en çok aranan meslekler olurken, açık işlerin %99,7'si özel sektörden geldi. Danışmanlık ve mesleki eğitim programlarıyla binlerce adaya rehberlik eden kurum, kadın ve genç istihdamında da kritik rol oynamaya devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılının Şubat ayına ilişkin merakla beklenen Aylık İstatistik Bülteni'ni yayımladı. Verilere göre, sadece şubat ayı içerisinde İŞKUR aracılığıyla tam 94 bin 772 kişi yeni işine kavuştu. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminde ise toplamda 213 bin 147 kişinin istihdam edilmesine aracılık edilerek ekonomiye taze kan sağlandı.

İŞE YERLEŞTİRMEDE ERKEK VE KADIN ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ



Şubat ayında işe yerleşenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkek istihdamının ön planda olduğu görülüyor. İşe yerleştirilen 94 bin 772 kişinin 61 bin 365'ini erkekler oluştururken, 33 bin 407 kadın da İŞKUR aracılığıyla iş hayatına adım attı. Yılın ilk iki ayında toplamda 75 bin 11 kadının işe yerleştirilmesi, kadın işgücünün piyasadaki yerini koruduğunu gösterdi.

SANAYİ VE İMALAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMIN LOKOMOTİFİ OLDU



Sektörel bazda yapılan incelemeler, Türkiye ekonomisinin kalbi sayılan sanayi sektörünün istihdamda liderliğini sürdürdüğünü kanıtladı. 2026 yılının ilk iki ayında en fazla işe yerleştirme "imalat" alanında gerçekleşti. Üretim kapasitesindeki artış ve sanayi bölgelerindeki personel ihtiyacı, İŞKUR verilerine doğrudan yansıdı.

GÜVENLİK VE REYON GÖREVLİLERİ EN ÇOK TERCİH EDİLENLER



Meslek gruplarına göre yapılan sıralamada, hizmet sektöründeki belirli pozisyonlar öne çıktı. En fazla işe yerleştirme yapılan meslekler sırasıyla; silahsız özel güvenlik görevlisi, genel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi oldu. Bu veriler, özellikle perakende ve güvenlik hizmetlerine olan talebin yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

GENÇLER VE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNLARI İŞ BAŞI YAPTI



İŞKUR, sadece genel istihdamda değil, özel grupların işe yerleştirilmesinde de kritik bir rol oynadı. Ocak-Şubat döneminde 59 bin 11 genç ve 7 bin 9 engelli vatandaş iş sahibi yapıldı. Ayrıca, 40 bin 194 yükseköğrenim mezununun da eğitim gördükleri alanlarda veya uygun pozisyonlarda istihdam edilmesine aracılık edildi.

ÖZEL SEKTÖRDEN REKOR SAYIDA PERSONEL TALEBİ



İşverenlerin personel ihtiyacını gösteren "açık iş" sayılarında ciddi bir hareketlilik gözlendi. Şubat ayında işverenler İŞKUR üzerinden 146 bin 410 açık iş ilanı verdi. Dikkat çekici olan ise bu ilanların yüzde 99,7 gibi ezici bir çoğunluğunun özel sektörden gelmiş olmasıydı. İmalat sanayii, 116 bin 28 açık iş ilanıyla en çok personel arayan sektör olarak zirvede yer aldı.

KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI VE YAŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI



Şubat ayı itibarıyla İŞKUR sistemine kayıtlı iş arayanların toplam sayısı 2 milyon 455 bin 884 olarak güncellendi. Kayıtlı iş arayan profili incelendiğinde, yüzde 50,8'inin erkek, yüzde 49,2'sinin kadın olduğu görüldü. İş arayanların yüzde 20,4'ünün ise 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşması, genç işsizliğiyle mücadeledeki verilerin önemini bir kez daha hatırlattı.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE YOĞUN MESAİ HARCANDI



İŞKUR, sadece işe yerleştirme ile kalmayıp rehberlik hizmetleriyle de iş arayanların yanında oldu. Şubat ayında 326 bin 380 bireysel görüşme gerçekleştirilirken, öğrencilere yönelik 3 bin 662 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 65 bin 749 işyeri ziyareti yapıldı. İş Kulüpleri aracılığıyla 5 binden fazla kişiye yoğunlaştırılmış danışmanlık desteği sunuldu.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINA BİNLERCE KATILIM SAĞLANDI



İşsizlerin mesleki deneyim kazanmasını sağlayan aktif işgücü piyasası programları hız kesmeden devam etti. Yılın ilk iki ayında düzenlenen 1.852 programa toplam 10 bin 785 kişi katılım gösterdi. İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları, katılımcıların iş dünyasına adaptasyonunu hızlandırırken, kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık içeren projeler de hayata geçirildi.

MESLEKİ EĞİTİMDE PERAKENDE SEKTÖRÜ İLK SIRADA



Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin yoğunlaştığı alanlar, piyasanın ihtiyaçlarını net bir şekilde özetledi. En fazla kursiyer; perakende satış elemanı, satış danışmanı ve market elemanı branşlarında eğitim aldı. Bu kurslar sayesinde adaylar, modern perakende dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri kazanarak iş hayatına hazır hale getirildi.