VMD Başkanı Yüksel: Bir vergi müfettişinin devlete katkısı 40 milyon TL

Vergi denetimine ilişkin 2025 yılı verileri, vergi müfettişlerinin kamu maliyesine sağladığı katkının büyüklüğünü ortaya koydu. Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, vergi denetim sonuçlarını değerlendirerek vergi müfettişliğinin kamu maliyesi açısından yüksek katma değer üreten stratejik bir kamu görevi olduğunu söyledi.



Denetimlerden 293,9 milyar TL kamu alacağı



Vergi denetim verilerine göre 2025 yılında yürütülen incelemeler sonucunda:

748,5 milyar TL matrah farkı tespit edildi

116,4 milyar TL vergi tarhı önerildi

177,4 milyar TL ceza kesilmesi istendi

Böylece toplamda 293,9 milyar TL kamu alacağı ortaya çıkarıldı.

Yüksel, bu rakamın vergi denetiminin kamu maliyesi açısından taşıdığı stratejik önemi açık biçimde gösterdiğini ifade etti.



Müfettiş başına ortalama 40 milyon TL katkı



Denetim verimliliğine ilişkin dikkat çekici bir diğer veri ise müfettiş başına ortaya çıkan kamu katkısı oldu.

Yüksel, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre bir vergi müfettişinin ortalama yaklaşık 40 milyon TL kamu katkısı sağladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Vergi müfettişliği yalnızca bir denetim görevi değildir. Kamu maliyesinin korunması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi adaletinin sağlanması açısından son derece yüksek katma değer üreten bir kamu fonksiyonudur."



Denetlenen mükellef oranı 2,3 kat arttı



Vergi denetim kapasitesinde de son yıllarda önemli bir artış yaşandı.

2024 yılında denetlenen mükellef sayısı 110.666 iken, 2025 yılında bu sayı 285.329'a yükseldi.

Bu veriler Türkiye'de denetlenen mükellef oranının bir yıl içinde yaklaşık 2,3 kat arttığını ortaya koyuyor.



Büyük mükellef incelemeleri denetimin merkezinde



Vergi incelemelerinin dağılımına ilişkin veriler incelendiğinde büyük mükelleflerin denetim içindeki payının dikkat çekici olduğu görülüyor.

Vergi incelemeleri içinde büyük mükelleflerin oranı yaklaşık %23 seviyesinde bulunuyor. Bu durum vergi denetimlerinin ekonomik büyüklüğü yüksek mükellef gruplarına yoğunlaştığını gösteriyor.



Son 5 yılda yaklaşık 750 müfettiş istifa etti



Vergi denetim sisteminin sürdürülebilirliği açısından insan kaynağı da önemli bir tartışma başlığı olarak öne çıkıyor.

Son 5 yıl içinde yaklaşık 750 vergi müfettişinin görevinden istifa ettiği belirtilirken, mevcut verimlilik verileri dikkate alındığında bu durumun kamu maliyesi açısından önemli bir potansiyel katkı kaybına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre bir vergi müfettişinin ortalama 40 milyon TL kamu katkısı sağladığı dikkate alındığında:

750 müfettişin görevde kalması halinde yıllık yaklaşık 30 milyar TL kamu katkısı üretilebileceği ifade ediliyor.



Özlük düzenlemesi beklentisi sürüyor



Öte yandan vergi müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme son dönemde TBMM gündemine üç kez gelmesine rağmen ertelendi.

Yüksel, bu durumun meslek camiasında doğal olarak bir hayal kırıklığı yarattığını ancak vergi müfettişlerinin görevlerini devlete bağlılık ve kamu sorumluluğu bilinciyle sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Vergi denetim sisteminin sürdürülebilirliği açısından vergi müfettişliği mesleğinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve özlük düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.