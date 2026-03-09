Nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü
Malatya'da ilkokul öğrencisinin boğazına kaçan şeker, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile çıkarıldı.
Olay, Yeşilyurt Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eymen Kaplan'ın boğazına
şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmen Çetin
Yahşi, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazındaki şeker çıkarılırken, Eymen Kaplan yeniden nefes almaya başladı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.