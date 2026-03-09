Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı

Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencileri tarafından geliştirilen yerli parmak izi okuma sistemiyle sınıf yoklamaları dijital ortamda anlık olarak yapılıyor.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle dijital yoklama cihazı olan "ZİPOS" sistemini hayata geçirdi. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan sistemde öğrencilerin giriş çıkışlarının ve özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki servis hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi sağlanıyor. Tamamen okulun kendi imkanlarıyla geliştirilen ZİPOS sistemi sayesinde öğrenci takibinin daha hızlı, düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.



"Öğrencilerimizin okula giriş-çıkışları anlık olarak takip edilmektedir"



Öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinin geliştirdikleri cihaz sayesinde anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Onur Demirmen; "Milli teknoloji hareketi kapsamında 5 öğrenci ve 3 öğretmenimizin koordineli çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz bu projeyle birlikte 90 taşımalı öğrencimizin servis takip ve denetimlerini, okula giriş-çıkış saatlerini modern çağın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde kayda alınmış bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birlikte eskiden kağıt kalemle yapılan düzenli takibin bulunmadığı bu sistem yerine modern teknolojinin gerekliliklerini yerine getirerek öğrencilerimiziz özverili çalışmasıyla öğrencilerimizin okula giriş-çıkış saatleri anlık olarak takip edilmektedir. Herhangi bir hataya yer verilmeden düzenli kontrollerimiz bu sayede modern çağın gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmektedir" dedi.