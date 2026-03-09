Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri "ZİPOS" sistemi sayesinde sınıf yoklamalarını ve servis takibini dijital ortama taşıdı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen projeyle, özellikle taşımalı eğitim gören 90 öğrencinin okula giriş-çıkış saatleri ve servis hareketleri hatasız bir şekilde anlık olarak izleniyor.
"Öğrencilerimizin okula giriş-çıkışları anlık olarak takip edilmektedir"
Öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinin geliştirdikleri cihaz sayesinde anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Onur Demirmen; "Milli teknoloji hareketi kapsamında 5 öğrenci ve 3 öğretmenimizin koordineli çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz bu projeyle birlikte 90 taşımalı öğrencimizin servis takip ve denetimlerini, okula giriş-çıkış saatlerini modern çağın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde kayda alınmış bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birlikte eskiden kağıt kalemle yapılan düzenli takibin bulunmadığı bu sistem yerine modern teknolojinin gerekliliklerini yerine getirerek öğrencilerimiziz özverili çalışmasıyla öğrencilerimizin okula giriş-çıkış saatleri anlık olarak takip edilmektedir. Herhangi bir hataya yer verilmeden düzenli kontrollerimiz bu sayede modern çağın gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmektedir" dedi.