Katar'da mahsur kalan Türk sporcular, Kuşadası'na geldi

Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Katar'da mahsur kalan Türk sporcular, Kuşadası'na geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a futbol turnuvasına katılmak için gittikten sonra, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başkent Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Küçükada Spor kafilesi 26 saatlik yolculuğun ardından kente döndü. Kulüp tesislerine gelen kafile, aileleri ve yakın akrabaları tarafından mutluluk gözyaşları içerisinde karşılandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2026 22:27, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 22:29
Yazdır
Katar'da mahsur kalan Türk sporcular, Kuşadası'na geldi

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör Küçükada Spor Kulübü, 25 Şubat'ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi. İran'ın da Basra Körfezi'nde yer alan ABD'nin askeri üsleri ve bu ülkelerin dünyaca ünlü şehirlerine yönelik füze ve dron saldırıları sonrası bölgede hava trafiği durduruldu. Küçükada Spor Kulübü'nün 31 kişilik kafilesi de hava sahasının kapanması nedeniyle Katar'da mahsur kaldı.

Doha'da 12 gün mahsur kalan 31 kişilik Türk kafilesi, gerekli izinlerin alınmasından sonra dün saat 15.00'te Aspire Akademi'ye ait spor tesislerinden ayrılıp, otobüsle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Kafileyi, Türkiye'nin Doha'da bulunan yetkilileri ve Katarlı bürokratlar yolcu etti. Yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından Riyad'a ulaşan kafile, bugün saat 06.30'da Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a hareket etti. İstanbul'a indikten sonra uçakla İzmir'e, oradan da kara yolu ile Kuşadası'na gelen kafile, tesislerde sporcuların aileleri ve yakınları tarafından mutluluk gözyaşları içerisinde karşılandı. Çocuklarına sarılan anne ve babalar kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

'HAVADA FÜZELERİ GÖREBİLİYORDUK'

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, "Aslında biraz korktuk. Ama kaldığımız tesis bayağı güvenliydi. Havadaki füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu. Ama yine de kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Sağlık durumum iyi, sadece biraz kulağım ağrıyor" dedi.

'HERKESİN EVLADI CANINDAN BİR PARÇA'

Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez de kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür etti. Şu an dünyanın en mutlu babası olduğunu dile getiren Gürkay Sönmez, "Herkesin evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha'da mahsur kaldıkları süre boyunca yakından ilgilenen herkese minnettarım" diye konuştu.

'BURUNLARI BİLE KANAMADI'

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe de, "Kuşadası'na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Kuşadası'nda aileler çok tedirgin olmuştu. Biz biraz endişe içerisindeydi. Çünkü üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine emanet ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bizle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber