ABD, Adana Konsolosluğu'ndaki zorunlu olmayan personeli tahliye ediyor

Yapılan açıklamada, bölgede artan riskler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin güneydoğu bölgesi için seyahat uyarısını "Seviye 4-Seyahat etmeyin" düzeyine yükselttiği, Türkiye geneline yönelik uyarının ise "Seviye 2-İlave ihtiyat gösterin" seviyesinde kaldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak güneydoğu Türkiye'de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde seyahat uyarısında güncellenmiştir. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir" denildi.