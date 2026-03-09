Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
25. Haftanın Panoraması: Zirvede fark korunuyor!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 61'e çıkardı ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 25. hafta sonunda oluşan puan durumunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, Beşiktaş dördüncü sıraya geriledi, Trabzonspor ise üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 22:46, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 22:44
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

- Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY25194259184161
2.FENERBAHÇE25169057253257
3.TRABZONSPOR25166351292254
4.BEŞİKTAŞ25137545301546
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ25126744271742
6.GÖZTEPE25119528181042
7.KOCAELİSPOR2596102225-333
8.SAMSUNSPOR2571172730-332
9.ÇAYKUR RİZESPOR257993235-330
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ257993141-1030
11.CORENDON ALANYASPOR2551282630-427
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2567122834-625
13.TÜMOSAN KONYASPOR2559112838-1024
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2566132439-1524
15.İKAS EYÜPSPOR2557131936-1722
16.KASIMPAŞA2549122136-1521
17.ZECORNER KAYSERİSPOR25311111946-2720
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2535172246-2414

- Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

