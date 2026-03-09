25. Haftanın Panoraması: Zirvede fark korunuyor!

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

- Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 25 19 4 2 59 18 41 61 2.FENERBAHÇE 25 16 9 0 57 25 32 57 3.TRABZONSPOR 25 16 6 3 51 29 22 54 4.BEŞİKTAŞ 25 13 7 5 45 30 15 46 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 12 6 7 44 27 17 42 6.GÖZTEPE 25 11 9 5 28 18 10 42 7.KOCAELİSPOR 25 9 6 10 22 25 -3 33 8.SAMSUNSPOR 25 7 11 7 27 30 -3 32 9.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 9 9 32 35 -3 30 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 9 9 31 41 -10 30 11.CORENDON ALANYASPOR 25 5 12 8 26 30 -4 27 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 7 12 28 34 -6 25 13.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 9 11 28 38 -10 24 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 25 6 6 13 24 39 -15 24 15.İKAS EYÜPSPOR 25 5 7 13 19 36 -17 22 16.KASIMPAŞA 25 4 9 12 21 36 -15 21 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 25 3 11 11 19 46 -27 20 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 25 3 5 17 22 46 -24 14

- Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)