Erdoğan ile görüşen Pezeşkiyan: Füzeler bizim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan ve Pezeşkiyan, ABD saldırılarını ve etkilerini görüştü.

Gün içinde İran'dan ateşlenen füzenin düşürülmesi ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'e düşmesi de görüşmede önemli gündem maddesiydi.

Pezeşkiyan, Ankara ile çatışma istemediklerini belirtirken, söz konusu füzelerin İran'dan ateşlenmediğini söyledi.

Pezeşkiyan, ortak bir ekip kurulup soruşturma yapılmasını da teklif etti.