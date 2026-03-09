Erdoğan ile görüşen Pezeşkiyan: Füzeler bizim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki telefon trafiğinde, Türk hava sahasında imha edilen ve parçaları Gaziantep'e düşen füze olayına ilişkin teknik ve diplomatik detaylar görüşüldü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ankara ile herhangi bir gerginlik veya çatışma içinde olmak istemediklerini vurgularken, söz konusu mühimmatın İran topraklarından ateşlenmediği bilgisini paylaştı.
Gün içinde İran'dan ateşlenen füzenin düşürülmesi ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'e düşmesi de görüşmede önemli gündem maddesiydi.
Pezeşkiyan, Ankara ile çatışma istemediklerini belirtirken, söz konusu füzelerin İran'dan ateşlenmediğini söyledi.
Pezeşkiyan, ortak bir ekip kurulup soruşturma yapılmasını da teklif etti.