Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
10 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

10 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 00:02, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 00:04
10 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu Marjında Yuvarlak Masa Toplantısı'na, Bakanlığın "Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar" başlıklı yan etkinliğine, "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı" sergisinin açılışına ve "Paylaşılan Sofralar, Paylaşılan Gelecekler: Kadınların Güçlenmesi" iftar programına katılacak.

(New York)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek.

(Gaziantep/18.39)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Sakarya Üç Kademe İl Yönetim Kurulu ve Üç Kademe İlçe Başkanları Toplantısı ile Sakarya Vefa İftarına katılacak.

(Sakarya/16.30/17.00/18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Vefa İftar" programına iştirak edecek.

(Van/18.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Paris)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılışı'na, Ahiler Kalkınma Ajansı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Açılışı ve Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret ederek KOP İmza Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Aksaray/12.40/14.25/16.00/17.40)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosu ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Adana Demirspor, Serikspor-Atko Grup Pendikspor ve Manisa FK-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla başlayacak.

(Van/13.00/Antalya/16.00/Manisa/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta, 1 maçla başlayacak.

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

(Samokov/19.30)

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

(Milano/22.00)

