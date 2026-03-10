Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle diplomatik kariyer memurlarının terfi şartlarında önemli düzenlemelere gidildi. Yeni düzenleme özellikle ikinci yabancı dil şartı ve terfi derecelerinde yapılan değişiklikler ile dikkat çekti.

Terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi

Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen yeni fıkralarla diplomatik kariyer memurlarının ikinci unvan grubuna terfi edebilmesi için ikinci bir yabancı dili belgelemeleri zorunlu hale getirildi.

Buna göre diplomatların:

Bakanlığa girişteki yabancı dillerine ek olarak ikinci bir yabancı dilde

YDS veya e-YDS'den en az C seviyesi almaları

ya da ÖSYM'nin eşdeğer kabul ettiği uluslararası sınavlardan eşdeğer puanı elde etmeleri gerekecek.

Ayrıca değerlendirme tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış yabancı dil puanı geçerli olacak.

Bazı diller için Bakanlık sınav yapabilecek

YDS veya uluslararası sınav eşdeğerlik listesinde yer almayan diller için ise Bakanlığa özel sınav yapma yetkisi verildi.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ancak YDS yapılmayan diller için Bakanlık tarafından yazılı yabancı dil seviye tespit sınavı düzenlenecek. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

İkinci yabancı dil şartı 2028'e kadar uygulanmayacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, ikinci yabancı dil şartının uygulanması için geçiş süreci de belirlendi.

Buna göre diplomatik kariyer memurlarının ikinci unvan grubuna terfisinde aranan ikinci yabancı dil şartı 1 Ocak 2028 tarihine kadar uygulanmayacak. Bu süre zarfında diplomatların yeni şartlara uyum sağlaması amaçlanıyor.

İkinci unvan grubu nedir?

Maslahatgüzar, başkonsolos, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilcilik müsteşarı, başkonsolok yardımcısı, daire başkanı, özel kalem müdürü ve iç denetçi ikinci unvan grubundan unvanlardır

Bekleme süreleri değişti!

Meslek memurluğunda

-3. unvan grubunda bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla düşürülmüş,

-4'üncü unvan grubunda bekleme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmış,

-5'inci unvan grubunda 3 yıldan 2 yıla düşrülmüş,

-6'ncı unvan grubunda üçüncü katip ve muavin konsolos için süre 2 yıldan 4 yıla çıkarılmış

-yine 6'ncı unvan grubunda ateşe unvanı eklenerek süresi 1 yıl olarak

belirlenmiştir.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğunda;

- 3'üncü unvan grubunda bekleme süresi 6 yıldan 3 yıla düşürülmüş,

- 5'inci grupta 3 yıldan 2 yıla düşürülmüştür.

İşte 10 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan değişiklik

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Diplomatik kariyer memurlarının ikinci unvan grubuna terfi edebilmeleri için Bakanlığa giriş dillerinin yanı sıra Bakanlık Komisyonunca yapılacak değerlendirme tarihinden önceki son üç yıl içerisinde, ikinci bir yabancı dilde YDS/e-YDS'den en az C seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nın uluslararası yabancı dil sınavları eşdeğerlik dokümanında ve eşdeğerlik çerçevesinde yer alan uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(9) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve YDS/e-YDS düzenlenmeyen veya ÖSYM'nin uluslararası yabancı dil sınavları eşdeğerlik dokümanında ve eşdeğerlik çerçevesinde yer almayan yabancı diller için Bakanlık tarafından yazılı yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden asgari 70 puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "dokuzuncu" ibaresi "sekizinci" şeklinde ve "dördüncü" ibaresi "üçüncü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "dokuzuncu" ibaresi "sekizinci" şeklinde ve "üçüncü" ibaresi "ikinci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası 1/1/2028 tarihine kadar uygulanmaz."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız