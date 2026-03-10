e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor

MEB'in masasındaki "ara tatil kalksın mı?" sorusuna öğretmenler %80,5 oranında "hayır" cevabını verdi. Motivasyon kaybı ve teknik mecburiyet tartışmaları arasında eğitimciler, 16 Mart'ta başlayacak tatilin devam etmesini istiyor.

Haber Giriş : 10 Mart 2026 07:51, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 07:52
Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılmasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı yayında öğrencilerin mevzuat gereği yılda 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlattı.

Bakan Tekin "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk" dedi. Yapılacak teknik düzenlemelerin ardından MEB, bu konuya son noktayı koyacak.

Bu konunun gündemde olduğu bir dönemde Türk Eğitim Sen, bir saha araştırması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2 bin 748 öğretmenin katılımıyla yapılan ankette, katılımcıların %80,5'i ara tatillerin kaldırılmasına "Hayır" diyerek mevcut uygulamanın devam etmesini istedi.

Ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı %19,5'te kalırken, her eğitim kademesinde tatilin gerekliliği yönündeki görüşlerin baskın olduğu görüldü. Okul türlerine göre yapılan incelemede, ara tatilin kaldırılmasına en güçlü itiraz %83 ile ortaokul öğretmenlerinden gelirken, lise öğretmenlerinde bu oran %75,4 olarak kaydedildi.

Tatilin devam etmesini savunan eğitimciler, bu sürecin psikolojik iyi oluş halini artırdığını, stresi azalttığını ve ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkan tanıdığını belirtti.

Ayrıca öğretmenler, ara tatillerin öğrencilerin öğrenme motivasyonunu tazelediğini ve öğretmenlerin ders hazırlık süreçlerini olumlu etkilediğini vurguladı.

Tatilin kaldırılmasını isteyen sınırlı kesim ise gerekçe olarak tatil dönüşü yaşanan uyum sorunlarını ve akademik verimlilikteki düşüşü öne sürdü.


