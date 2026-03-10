Kamu muhasebe sistemine yeni kurumlar dahil edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde yer alan "Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu" güncellendi. Yeni kurulan bazı kamu kurumları kamu muhasebe sistemindeki hesap planına dahil edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) ekinde yer alan hesap planı tabloları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kamu idarelerinin muhasebe işlemlerinde kullanılan Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu yeniden düzenlenirken, son yıllarda kurulan bazı kamu kurumları da hesap planına eklendi.
Yeni kurumlar hesap planına eklendi
Yapılan düzenleme kapsamında kamu muhasebe sisteminde yer alan kurum listeleri güncellendi. Bu çerçevede son yıllarda kurulan bazı kurumlar ilk kez muhasebe hesap planında yer aldı.
Hesap planına dahil edilen kurumlar arasında şunlar bulunuyor:
Türkiye Uzay Ajansı
Siber Güvenlik Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Uludağ Alan Başkanlığı
Kapadokya Alan Başkanlığı
Söz konusu kurumlar, kamu idarelerine verilen borçlardan doğan alacakların izlenmesine ilişkin yardımcı hesaplar içinde yer aldı.
Düzenleyici kurumlar listesi güncellendi
Yeni tabloda düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin bölümde de güncelleme yapıldı. Bu kapsamda Nükleer Düzenleme Kurumu da ilgili hesap planında yer alan kurumlar arasına dahil edildi. Böylece RTÜK, BDDK, SPK ve EPDK gibi düzenleyici kurumların bulunduğu liste genişletilmiş oldu.
Üniversite listesi de güncellendi
Hesap planında yer alan üniversitelere ilişkin bölümde de güncelleme yapıldı. Son yıllarda kurulan bazı yükseköğretim kurumları da tabloya eklendi.
Listede yer alan yeni üniversiteler arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları bulunuyor.
Muhasebe sistemi aynı kaldı
Yapılan düzenleme hesap planının temel yapısını değiştirmedi. Kamu muhasebe sisteminde kullanılan ana hesap grupları, hesap kodları ve yardımcı hesap sistemi korunurken, değişiklik daha çok kurum listelerinin güncellenmesi ve yeni kurulan kamu idarelerinin sisteme eklenmesi şeklinde gerçekleşti.
Bu düzenleme ile kamu idareleri arasındaki mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesap planı güncel kamu kurumsal yapısına uyumlu hale getirilmiş oldu.