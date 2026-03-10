İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak

Kabinede yapılan son değişiklikle İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin güvenlik politikaları ve kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinde bazı değişiklikler yapılacağı ifade edildi. Gazeteci Hande Fırat'ın aktardığı bilgilere göre, yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlara ilişkin duyuru ve bilgilendirme yöntemlerinde farklı bir yaklaşım izlenecek.

Yeni iletişim dili dikkat çekti

Kabine değişikliğinin ardından gazeteci Hande Fırat tarafından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yapılan hayırlı olsun ziyaretinde güvenlik politikalarına ilişkin yeni dönemin ipuçları paylaşıldı. Görüşmede, bakanlığın güvenlik konularını kamuoyuna aktarırken kullandığı dil ve üslupta daha sakin ve dengeli bir yaklaşımın benimseneceği değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın iletişim stratejisinde dikkat çeken bazı değişiklikler planlanıyor.

Operasyon haberlerinin sunumunda değişiklik

Yeni dönemde bakanlığın sosyal medya ve kamuoyu bilgilendirmesinde operasyon haberlerinin sunumuna ilişkin farklı bir yöntem izlenecek. Buna göre, her gün düzenli şekilde operasyon sonuçlarının paylaşılması uygulamasına son verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, çok önemli olaylar dışında operasyon duyurularının daha sınırlı biçimde yapılacağını belirtiyor.

"Suç skoru" paylaşımları sınırlandırılacak

Önceki dönemde İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yer alan ve operasyon sonuçlarını sayısal verilerle özetleyen "suç skoru" paylaşımlarının da yeni dönemde rutin olarak yapılmayacağı ifade ediliyor.