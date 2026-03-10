e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün: Dün neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasına yönelik yönelik 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi bugün görülecek. Dün görülen duruşma gerginlikle başladı.

Haber Giriş : 10 Mart 2026 09:34, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 10:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 407 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası dün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda başladı.

Jandarma, Marmara Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya gelenlerin kimlik ve araç plakası kontrolü yapıldıktan sonra geçişine izin verildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşmayı Fransa ve Almanya Büyükelçilerinin de aralarında olduğu yabancı diplomatlar da izlerken davada gerginlikler yaşandı.

Ekrem İmamoğlu duruşma başlamadan söz almak istedi ancak mahkeme başkanı izin vermedi. Salonda tansiyon yükselirken İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Talepler reddedilirken davanın ilk celsesi savunmalar alınmadan sona erdi.

CHP'lilerin bir diğer tepkisi de savunma yapacak tutuklu sanıkların listesine yönelik. Listeye göre Aykut Erdoğdu ilk sırada, örgüt lideri olduğu öne sürülen İmamoğlu 106. sırada söz alacak.

Tüm bunlar yaşanırken cezaevi önünde de protesto vardı.

DURUŞMA NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK

Duruşmaların nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü olacak şekilde yapılması planlanıyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.


