Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.

Son dönemde hakimlerin neredeyse önlerine gelen bütün dosyaları bilirkişiye göndermeye başlamasına tepki var. Yapılan değerlendirmelerde hakimlerin, teknik rapor gerektirmeyen dosyalarda kendi mütalaalarını vermeleri konusunda uyarılacağı ve hangi dosya türlerinin bilirkişiye gideceğinin netleştirileceği belirtiliyor. Yargı süreçlerini hızlandırıp rüşvet ve suistimal iddialarını önlemek için raporlara süre sınırı geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2026 10:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 10:14
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.

kamuoyunda sık sık gündeme gelen 'tanıdık bilirkişiler', 'rüşvet karşılığı rapor düzenlenmesi' veya nüfuz ticareti ile bilirkişi raporu alındığına yönelik iddialar ve davaların uzamasına neden olan rapor süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni adımlar atılacak.

- Hakimlerin neredeyse önlerine gelen bütün dosyaları bilirkişiye gönderiyor

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, kamuoyunda bilirkişiler ile ilgili iddia ve tartışmalar Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Meclis Adalet Komisyonu üyeleri ile yaptığı görüşmede de gündeme geldi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, son dönemde hakimlerin neredeyse önlerine gelen bütün dosyaları bilirkişiye göndermeye başladığını belirterek, "Keyfi uygulama yaygınlaşıyor. İnisiyatifinde olan konularda bile hakimler bu hakkı kullanıyor. Teknik uzmanlık, maddi hesap ve kusur gibi durumlar dışında bilirkişiye gerek olmaması gerekir. Dosyaların bilirkişiye gitmesi dava sürecini en az 6 ay uzatıyor ve suistimale açık durumlar ortaya çıkıyor. Bilirkişilere rüşvet verildiği, ayrıca dosyaların belli bilirkişilere gönderilerek bunlara para kazandırıldığı iddiaları var" dedi.

- Hakimlerin, teknik rapor gerektirmeyen dosyalarda kendi mütalaalarını vermeleri konusunda uyarılacak

Komisyon üyelerinin görüşmesinde kamuoyundaki iddialara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bakan Gürlek de bilirkişilik sisteminin yeniden ele alınması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Yapılan değerlendirmelerde hakimlerin, teknik rapor gerektirmeyen dosyalarda kendi mütalaalarını vermeleri konusunda uyarılacağı ve hangi dosya türlerinin bilirkişiye gideceğinin netleştirileceği ifade edildi.

- Bilirkişilerin raporlarını hazırlaması için öngörülen süreler kısaltılacak

Adalet Bakanlığı'nın faaliyet raporunda da bilirkişilikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için düzenleme yapılacağı ve idari tedbirler alınacağı belirtildi.

Raporda, bilirkişilerin denetimi ve performansının ölçülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik yönetmelik çıkarılacağı da hatırlatıldı. Bu kapsamda bilirkişilerin raporlarını hazırlaması için öngörülen süreler kısaltılacak. Raporunu süresinde vermeyen, görevini istismar eden ya da gerçeğe aykırı rapor veren bilirkişiler hakkındaki yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek. Meslek kurallarına aykırı davrananların bilirkişilik sertifikası iptal edilecek.

