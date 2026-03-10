Düzce'de soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.