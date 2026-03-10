YÖK'ten Doğum Sebebiyle Araştırma Görevlilerine Ek Süre Hakkı!
Yükseköğretim Kurulu, lisansüstü eğitim aşamasında doğum yapan öğrencilere iki dönem verilen ek süre hakkından araştırma görevlilerinin de yararlanabileceğini duyurdu!
Bilindiği üzere, 6 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde iki dönem ek süre verilmesi ve bu sürelerin azami süreden sayılmayacağı hüküm altına alınmıştı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen aşağıdaki yazıda; doğum yapan araştırma görevlilerine verilen ek sürelerin, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan kişilerin azami kadroda bulunma sürelerine eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.