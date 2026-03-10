TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
Tahran'da en az 460 ölü, 4 binden fazla yaralı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Tahran Acil Sağlık Departmanı Başkan Yardımcısı Mehr Soroush, savaşın başlangıcından bu yana sadece başkent Tahran'da en az 460 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 309 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Tahran'da en az 460 ölü, 4 binden fazla yaralı

Kamu yayıncısı IRIB News'e konuşan Soroush, 28 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda başkentteki 18 ambulansın ve 18 acil yardım istasyonunun hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bu durumun, yaralılara müdahale sürecini ve sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığı ifade ediliyor.

Saldırıların etkisi sadece başkentle sınırlı kalmadı.

Ülke genelinden gelen verilere göre, saldırılar sonucunda toplam can kaybı bin 200'ü aşarken, yaralı sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Özellikle enerji altyapısına ve stratejik noktalara yönelik hava harekatlarının sivil yerleşim yerlerinde yarattığı tahribatın, kayıpların artmasındaki en büyük etken olduğu vurgulanıyor.

