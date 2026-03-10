16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü
Aksaray'da iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki M.Y.E. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük Bölcek Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, M.Y.E.'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen 16 yaşındaki şüpheli R.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.Y.E. yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 15:50, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 16:03
Küçük Bölcek Mahallesi'nde M.Y.E. (17) ile R.M. (16) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M'nin bıçakla M.Y.E'yi yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri R.M'yi gözaltına aldı.