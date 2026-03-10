TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
AYM, enerji sektöründeki bazı yetkilendirmeleri Anayasaya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un belirli hükümlerini Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, LNG tesislerinin denetim muafiyeti, yenilenebilir enerji sahalarının tahsis yöntemleri ve lisanssız üretim tesislerine ilişkin vergi düzenlemeleri gibi konularda yürütmenin yetkileri yeniden sınırlandırıldı.

10 Mart 2026 15:58
AYM, enerji sektöründeki bazı yetkilendirmeleri Anayasaya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen bazı düzenlemeleri Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, CHP, 2024 tarihli ve 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan bazı hükümlerin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen AYM, bazı hükümlerin iptal istemini reddederken, bazılarının ise iptaline hükmetti.

Buna göre, AYM, söz konusu kanunla, 4646 sayılı kanunun 4. maddesine eklenen sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'nin depolama tesislerindeki kapasite artışlarının veya yeni yapılacak tesislerin şartlara uygunluğunun denetlenmesinden belirli süre muaf tutulabileceği yönündeki düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek Mahkeme, yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliğine ilişkin istisnaların belirlenmesi yetkisinin, ilgili bakanlık görüşü alındıktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bırakılması düzenlemesini de Anayasaya aykırı buldu. AYM'nin iptal gerekçesinde, "Kuralla yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar konusunda temel ilke ve esaslar belirlenmeden Kurula yetki verilmesi, teşebbüs özgürlüğünün kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

İlgili kanunla, 5346 sayılı kanuna eklenen ve yenilenebilir enerji alanlarının belirlenerek, "bu alanların belirli bir süre için tüzel kişilere tahsis edilmesi amacıyla düzenlenen yarışma" hakkındaki düzenleme de AYM tarafından iptal edildi. Yüksek Mahkeme, söz konusu yarışma hakkında genel nitelikte de olsa herhangi bir çerçevenin belirlenmemesi, ilgili bakanlığa geniş bir takdir yetkisi tanınmasını iptal gerekçesi saydı.

AYM, elektrik enerjisi üretim ve ticaretinde 10 yılı bitiren lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesislerin lisans alma süreçleri hakkında vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin belirlenmesi konusundaki değişiklikleri de Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkemenin iptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

