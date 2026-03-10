YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan İran'daki çatışma süreci nedeniyle, bu ülkede eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için harekete geçti. YÖK, bölgedeki savaş durumu devam ettiği müddetçe öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tüm çalışmaların yapıldığını duyurdu.
YÖK, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle İran'da öğrenim gören Türk öğrenciler için, "28 Şubat 2026 tarihinde İran'da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar kurulumuzca yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.