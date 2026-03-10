TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcukent'te silahlı soygun: Para dolu çuvallar çalındı

İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te nakil hazırlığı sırasında yaşanan silahlı soygunda, bir grup şüpheli para dolu çuvalları çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, bir şüpheli yakalandı, diğerlerinin arandığı belirtildi.

Haber Giriş : 10 Mart 2026 16:24, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 16:24
Kuyumcukent'te silahlı soygun: Para dolu çuvallar çalındı

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içi para dolu çuvalların çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e geldi.

Araçtan inen 4 şüpheli, nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yükledi.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce 1 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

