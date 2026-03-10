Duruşmada ses ve görüntü kaydı yapmak suç mu?

Mahkemelerde yargılamanın resmi kaydı duruşma tutanağı ile tutuluyor. Bazı mahkemelerde ayrıca SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ses ve görüntü kaydı da alınabiliyor. Bu nedenle tarafların ya da izleyicilerin ayrıca kayıt yapmasına genellikle izin verilmiyor.

TCK'da açık düzenleme bulunuyor

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesinde soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında yapılan izinsiz kayıtların suç olduğu açıkça düzenleniyor.

Kanunda şu hüküm yer alıyor:

"Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Bu nedenle duruşma sırasında hakimden izin alınmadan yapılan ses veya görüntü kayıtları ceza yaptırımıyla karşılaşabiliyor.

İmamoğlu suç örgütü duruşmasında kayıt yapanlara soruşturma açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dün görülmeye başlanan İBB davası sırasında kaydedilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK' nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"