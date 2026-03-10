İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları bölgeyi istikrarsızlığa sürüklerken, çatışmanın sınırında bulunan Türkiye'de üst üste İran füzelerinin hedefi oldu. Hatay ve Gaziantep semalarında peş peşe düşürülen İran balistik füzelerinin taşıdığı asıl mesaja dair en kritik analiz Londra merkezli Middle East Eye'ye (MEE) konuşan Ankara'daki yetkililerden geldi.

MEE'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, İran'a ait füzeler yanlışlıkla rotadan çıkmadı; aksine Türkiye'deki kritik NATO radar ve hava üslerini hedef alarak İttifak'ın reaksiyon süresini ve savunma kalkanını "test etti".

ABD DESTROYERİ "SM-3" FÜZESİYLE VURDU

MEE'nin raporunda, hava sahamızı ihlal eden füzelerin düşürülme anlarına dair bugüne kadar gizli kalan askeri detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı. Rapora göre geçtiğimiz hafta Türk hava sahasına doğru ilerleyen ilk İran balistik füzesi, ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün yaklaşık 100 kilometre doğusunda, Hatay kenti yakınlarında NATO sistemleri tarafından engellendi. Salı günü Türkiye'ye doğru ilerleyen ikinci İran balistik füzesinin akıbeti ise çok daha çarpıcıydı. Açık kaynaklı istihbarat raporlarına göre İncirlik Hava Üssü'nü hedef aldığı belirlenen bu füze, Doğu Akdeniz'deki ABD destroyerleri (muhripleri) aracılığıyla ateşlenen RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3) füzeleri kullanılarak havada imha edildi.

KÜRECİK İÇİN "GELİŞMİŞ PATRİOT" HAMLESİ

İran'ın NATO'nun güney kanadındaki bu hassas üsleri yoklamasının ardından Ankara ve NATO derhal harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'ya Patriot konuşlandırma kararı doğrudan bu "test atışlarına" bir cevap şeklinde yorumlandı. NATO, balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sağlayan Malatya'daki kritik Kürecik Radar Üssü'nü korumak amacıyla bölgeye "gelişmiş bir Patriot modeli" konuşlandırdı.

"FÜZELER İRAN'IN EN GÜVENLİ ÜSSÜNDEN ATILDI"

NATO'nun radar ve uydu analizlerine göre, Türkiye'yi hedef alan bu balistik füzeler Tahran'ın doğusundan ateşlendi.

Füzelerin çıkış noktasına dair MEE'ye konuşan Ankara merkezli Bölgesel Çalışmalar Merkezi'nden İran askeri yetenekleri uzmanı Hurşit Dingil, dikkat çekici bir senaryoyu gündeme getirdi. Açık kaynaklı ve veri tabanlı askeri senaryolara işaret eden Dingil, füzelerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Semnan vilayetinde bulunan ve devasa yeraltı tesislerine ev sahipliği yapan Damgan Füze Üssü'nden fırlatılmış olabileceğini belirtti.

İran'ın en korunaklı yeraltı üslerinden birinden ateşlenen füzelerin doğrudan Türkiye'deki Amerikan/NATO varlığını hedef alması, savaşın önümüzdeki günlerde bölgesel bir NATO-İran krizine dönüşebileceği endişelerini artırıyor.