Türkiye'de şubat ayı yağışlarında 66 yıllık rekor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayı yağışlarının son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde şubat ayında rekor yağış düşerken, 14 ilde yağışlar normalin 3 katına çıktı. En yüksek yağış ise metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye'de ölçüldü.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre 2026 Şubat ayında uzun yıllar normaline ve geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla yağış gerçekleşti. Bu yıl şubat yağışları Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En yüksek yağış oranı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye'de ölçüldü. İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde yaklaşık normalinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde, ülke genelinde meteorolojik kuraklık görülmedi" ifadelerine yer verildi.