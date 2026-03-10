Sahte unvanlarla vurgun yapan dolandırıcı kadın tutuklandı
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan Şerife Yılmaz, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Yapay zekadan faydalanarak sahte belge üreten ve bürokratları tehdit eden Şerife Yılmaz'ın, çok sayıda ismi dolandırdığı tespit edildi. Depremzedelerden ünlü ekonomistlere kadar geniş bir çevreyi hedef alan Yılmaz'ın, kamu görevlilerini görev yeri değişikliğiyle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi,
BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Tutuklanan Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığa manav, bahçıvan, lokanta, taksici
gibi esnaf sınıfından başladığı tespit edildi. Yılmaz, "Savaş gazisi, kritik/özel
görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim" diyerek
depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdı.
Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni
geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek
zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı. O
da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına
aldırmakla tehdit etti.
Bin Bir Surat Şerife
Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi
gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi
ve kamu/özel sektör yöneticilerini de hedef aldı. Asıl amacı güvenlik bürokrasisine
sızmaktı.
Şerife Yılmaz, akademik camia mensuplarını da es geçmedi. Kamuoyunca tanınan
ünlü ekonomistler de radarına girdi.
Yapay Zekadan İstifade Etti
Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanan Şerife Yılmaz, yapay
zekayı kullandı. Yapay zeka ile sahte doküman ve görsel üreterek, geniş ve nüfuzlu
bir çevreye sahip olduğu intibası uyandırdı. Sahte belgelerle kurbanlarına söylediği
yalanları güçlendirdi.
Görev Yerini Değiştirmekle Tehdit Etti
Şerife Yılmaz, kamu görevlileri ile yakın ilişki geliştirme girişimlerinde
de bulundu. Sevgili olma bahanesiyle kontak kurduğu kamu görevlilerinden, ilişki
teklifine olumsuz yanıt verenleri, üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek "görev
yerinin değiştirilmesi" ile tehdit etti.