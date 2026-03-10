Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Sahte unvanlarla vurgun yapan dolandırıcı kadın tutuklandı

Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan Şerife Yılmaz, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Yapay zekadan faydalanarak sahte belge üreten ve bürokratları tehdit eden Şerife Yılmaz'ın, çok sayıda ismi dolandırdığı tespit edildi. Depremzedelerden ünlü ekonomistlere kadar geniş bir çevreyi hedef alan Yılmaz'ın, kamu görevlilerini görev yeri değişikliğiyle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığa manav, bahçıvan, lokanta, taksici gibi esnaf sınıfından başladığı tespit edildi. Yılmaz, "Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim" diyerek depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdı.

Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı. O da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.

Bin Bir Surat Şerife

Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi ve kamu/özel sektör yöneticilerini de hedef aldı. Asıl amacı güvenlik bürokrasisine sızmaktı.

Şerife Yılmaz, akademik camia mensuplarını da es geçmedi. Kamuoyunca tanınan ünlü ekonomistler de radarına girdi.

Yapay Zekadan İstifade Etti

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanan Şerife Yılmaz, yapay zekayı kullandı. Yapay zeka ile sahte doküman ve görsel üreterek, geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu intibası uyandırdı. Sahte belgelerle kurbanlarına söylediği yalanları güçlendirdi.

Görev Yerini Değiştirmekle Tehdit Etti

Şerife Yılmaz, kamu görevlileri ile yakın ilişki geliştirme girişimlerinde de bulundu. Sevgili olma bahanesiyle kontak kurduğu kamu görevlilerinden, ilişki teklifine olumsuz yanıt verenleri, üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek "görev yerinin değiştirilmesi" ile tehdit etti.

