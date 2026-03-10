Yozgat'ta okul müdürüne saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Yozgat'ta bir ortaokul müdürü, öğrenci yakını tarafından darbedildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Eğitim-Bir-Sen, okul müdürüne yönelik saldırıyı kınadı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Giriş : 10 Mart 2026 19:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 19:53
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasında çıkan tartışmanın ardından onları uyardı.

Olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, odasına gittiği müdürü darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polislerce yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireyleri değil, eğitim ortamının tamamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Müdür Fatih Bilir'in bir veli tarafından darbedildiğini, bu haberin eğitim camiasında büyük üzüntü ve endişe yarattığını ifade eden Şerefli, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Okullar, tartışmaların, öfkenin ve fiziki müdahalenin değil, diyaloğun ve çözümün adresi olmalıdır. Eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken kamu adına sorumluluk üstlenmektedir. Müdürümüze yapılan saldırı yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda eğitim sistemine ve toplumsal huzura yapılmış bir saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

