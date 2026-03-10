Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Bakan Tekin: Ramazan etkinlikleri Türk milletine yakışır bir dayanışmayla gerçekleşiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Okul okul gezerek eğitim camiasıyla buluştuğunu belirten Bakan Tekin, bu yılki ramazan etkinliklerinin Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla büyük bir coşku içinde yaşandığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 20:58, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 21:02
Bakan Tekin: Ramazan etkinlikleri Türk milletine yakışır bir dayanışmayla gerçekleşiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ramazan etkinliklerinin büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla eda edildiğini belirterek, bu sürece katkı veren herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenleyen Erman Ilıcak Fen Lisesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Tekin, iftarda bir araya geldiği öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, resmi programların dışındaki iftarlarda Ankara'da okul okul gezerek öğretmen ve öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Bugün de okuldaki iftar programına katılıp selam vermek istediğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl ramazan ayının tamamında ramazan etkinlikleri büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla eda ediliyor. Bu sürece katkı veren herkese, başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, sivil toplum örgütlerine, siyasetçilerimize, iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah, vatanseverlik duygularımızın, milli birlik ve dayanışma şuurumuzun en üst düzeye çıktığı nice ramazanları, bayramları hep beraber yaşamamızı nasip etsin."

Yusuf Tekin, öğrenci, öğretmen ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Erman Ilıcak da katıldı.

